انسى خطأ البرازيل.. حسام حسن يدعم مهند لاشين قبل المونديال

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تحدث مع مهند لاشين عقب مواجهة البرازيل الودية، بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعب خلال المباراة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"حسام حسن أكد لمهند لاشين أن الخطأ جزء من كرة القدم، وأن المطلوب هو التركيز فقط في المرحلة المقبلة وعدم التفكير فيما حدث أمام البرازيل".

تابع:"وطلب المدير الفني من مهند لاشين، استغلال ما حدث كحافز لتقديم مستوى أفضل مع منتخب مصر خلال مباريات كأس العالم، مؤكدا ثقته في قدراته".

واختتم:"وشدد حسام حسن على أهمية غلق صفحة مباراة البرازيل سريعا، والتركيز على مواجهة بلجيكا، حتى لا يترك الخطأ أي تأثير سلبي على اللاعب قبل انطلاق مشوار الفراعنة في المونديال".