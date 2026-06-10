حسن شحاتة يدعم حسام حسن ويكشف أسباب استبعاد مصطفى محمد وشيكابالا

أكد الكابتن حسن شحاتة، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب"، أن اختيار قائمة منتخب مصر يعد حقًا أصيلًا للمدير الفني، مشددًا على أن المسؤولية الكاملة عن اختيارات اللاعبين تقع على عاتق المدرب وحده، دون تدخل من أي جهة أخرى.

وتحدث شحاتة عن استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن القرار فني بحت، وأن المدير الفني هو الأدرى باحتياجات فريقه، مضيفًا أن اللاعب قد يكون "محظوظًا" بعدم الانضمام في هذه المرحلة.

وأبدى المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر دعمه الكامل لقرارات حسام حسن، مطالبًا بمنح الجهاز الفني الثقة الكاملة وعدم الحكم على اختياراته قبل ظهور النتائج.

وأشاد "المعلم" بالمهاجم محمد ناجي جدو، مؤكدًا أنه كان من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، وكشف أنه كان يتابعه منذ تألقه مع الاتحاد السكندري قبل ضمه للمنتخب.

وأوضح حسن شحاتة أنه سبق وأن اختار تسعة لاعبين من الأهلي دون ضم أي لاعب من الزمالك، وتعرض وقتها لانتقادات واسعة، إلا أن النتائج أثبتت صحة قراراته، مؤكدًا أن النجاح يجعل الجميع يقتنع بالاختيارات الفنية.

كما كشف أن سبب عدم استدعاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" في بعض الفترات لم يكن فنيًا، وإنما بسبب رفض اللاعب الانضمام للمنتخب في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه استبعد أيضًا أحد المهاجمين بسبب التقصير في التدريبات، قبل أن يمنح الفرصة لمحمد ناجي جدو الذي نجح في إثبات نفسه.

وفي ختام تصريحاته، طالب حسن شحاتة إدارة الزمالك بالإبقاء على معتمد جمال في منصب المدير الفني، مع منحه الثقة الكاملة وتوقيع عقد مناسب للجهاز الفني، من أجل الاستقرار الفني خلال الموسم الجديد.