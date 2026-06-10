قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دنيا سمير غانم تلتقط الصور مع الأطفال بعد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف
فيفا يجبر منتخبا في كأس العالم على تغيير قمصانه.. تفاصيل
ميدو: حمزة عبدالكريم «مفيش زيه» .. وأتمنى إعارته لأحد أندية الليجا
القبض على عاطل سرق «كابل كهربائي» من ورشة نجارة في الجيزة
ضياء رشوان: انقسامات وانشقاقات وصراعات علنية تضرب الإخوان
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشادة بين مجند وشخص أجنبي بمحطة مترو العباسية
ضياء رشوان: ثورة 30 يونيو كانت النهاية الفعلية لجماعة الإخوان الإرهابية
وفاة عم الفنان حميد الشاعري
الجاني مش مختل.. زوجة الدكتور لطفي مرعي تروي اللحظات الأخيرة في حياته
البابا تواضروس: الرئيس السيسي بدأ العاصمة الجديدة بالمسجد والكنيسة لتكون البداية "روحية"
فخري الفقي: تراجع التضخم يمنح المواطنين مكاسب حقيقية رغم ارتفاع الأسعار
تحذير إيراني ناري: الحرب المقبلة لن تبقى داخل حدود المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن شحاتة يدعم حسام حسن ويكشف أسباب استبعاد مصطفى محمد وشيكابالا

حسن شحاتة
حسن شحاتة
حمزة شعيب

أكد الكابتن حسن شحاتة، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب"، أن اختيار قائمة منتخب مصر يعد حقًا أصيلًا للمدير الفني، مشددًا على أن المسؤولية الكاملة عن اختيارات اللاعبين تقع على عاتق المدرب وحده، دون تدخل من أي جهة أخرى.

وتحدث شحاتة عن استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن القرار فني بحت، وأن المدير الفني هو الأدرى باحتياجات فريقه، مضيفًا أن اللاعب قد يكون "محظوظًا" بعدم الانضمام في هذه المرحلة.

وأبدى المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر دعمه الكامل لقرارات حسام حسن، مطالبًا بمنح الجهاز الفني الثقة الكاملة وعدم الحكم على اختياراته قبل ظهور النتائج.

وأشاد "المعلم" بالمهاجم محمد ناجي جدو، مؤكدًا أنه كان من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، وكشف أنه كان يتابعه منذ تألقه مع الاتحاد السكندري قبل ضمه للمنتخب.

وأوضح حسن شحاتة أنه سبق وأن اختار تسعة لاعبين من الأهلي دون ضم أي لاعب من الزمالك، وتعرض وقتها لانتقادات واسعة، إلا أن النتائج أثبتت صحة قراراته، مؤكدًا أن النجاح يجعل الجميع يقتنع بالاختيارات الفنية.

كما كشف أن سبب عدم استدعاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" في بعض الفترات لم يكن فنيًا، وإنما بسبب رفض اللاعب الانضمام للمنتخب في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه استبعد أيضًا أحد المهاجمين بسبب التقصير في التدريبات، قبل أن يمنح الفرصة لمحمد ناجي جدو الذي نجح في إثبات نفسه.

وفي ختام تصريحاته، طالب حسن شحاتة إدارة الزمالك بالإبقاء على معتمد جمال في منصب المدير الفني، مع منحه الثقة الكاملة وتوقيع عقد مناسب للجهاز الفني، من أجل الاستقرار الفني خلال الموسم الجديد.

حسن شحاتة حسام حسن منتخب مصر مصطفي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم.. سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

دنيا سمير غانم

خرجت من بيت كله حب.. دنيا سمير غانم تكشف سر حبها للأطفال| خاص

بالصور

أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

طرح البوسترات الفردية لمسلسل "underage"

ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage

في أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد