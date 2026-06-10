رئيس اتحاد الطائرة يتابع جاهزية اللجنة الطبية للمنتخبات القومية استعدادًا للاجندة الدولية

عقد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الطبية للمنتخبات الوطنية، ومسؤولي العلاج الطبيعي والتأهيل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لبرامج إعداد المنتخبات الوطنية وتجهيز اللاعبين قبل إنطلاق الاجندة الدولية ومشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية المقبلة.

حضر الإجتماع اللواء خالد ابوزينه نائب رئيس الاتحاد والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور مجدى الصياغ رئيس اللجنة الطبية والدكتور سامح ظلام اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل

وشهد الاجتماع مناقشة الخطط الطبية وبرامج التأهيل البدني والعلاجي الخاصة بلاعبي المنتخبات بمختلف المراحل السنية، إلى جانب مراجعة آليات المتابعة الدورية للحالات الطبية وبرامج الوقاية من الإصابات، بما يضمن الحفاظ على جاهزية اللاعبين والوصول بهم إلى أعلى مستويات الأداء خلال المنافسات المقبلة.

وأكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة خلال الاجتماع أن مجلس الإدارة يولي اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة الطبية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق النجاح الرياضي، مشددًا على أهمية التكامل بين الأجهزة الفنية والطبية والتأهيلية لتوفير أفضل بيئة ممكنة للاعبين.

وقال ياسر قمر : "نعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى توفير جميع عوامل النجاح لمنتخباتنا الوطنية، والمنظومة الطبية تمثل عنصرًا محوريًا في هذه المنظومة، خاصة مع ارتباط المرحلة المقبلة بعدد من البطولات القارية والدولية المهمة."

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة قائلا : "نحرص على متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالحالة البدنية والطبية للاعبين بشكل مستمر، لضمان أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، بما يليق باسم ومكانة الكرة الطائرة المصرية على المستويين القاري والدولي."

واختتم "قمر " تصريحاته مؤكدًا ثقته في الكوادر الطبية التى تم الاستعانة بها للعمل مع المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن الاتحاد مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم للأجهزة المختلفة من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع راية مصر في المحافل الدولية.



ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة لمتابعة سير العمل داخل المنتخبات الوطنية، والتأكد من جاهزيتها الكاملة للمشاركات المقبلة.