الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اتحاد الطائرة يهنئ الأهلي بتتويج السيدات ببطولة إفريقيا والتأهل للمونديال

طائرة سيدات الاهلي
طائرة سيدات الاهلي
رباب الهواري

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالتتويج ببطولة إفريقيا للأندية والتأهل إلى بطولة العالم للأندية، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل القلعة الحمراء الحافل.


وأشاد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالأداء المشرف الذي قدمته لاعبات الأهلي طوال مشوار البطولة، والذي تُوج بالفوز المستحق في المباراة النهائية على فريق البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وسط حضور جماهيري مميز عكس قيمة الحدث وأهميته.


وأكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن هذا التتويج يعكس مدى تطور الكرة الطائرة النسائية في مصر، ويُبرز قوة الأندية المصرية على الساحة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأهلي قدم نموذجًا يُحتذى به في الالتزام الفني والروح القتالية العالية، وهو ما أسهم في تحقيق اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ليواصل تربعه على عرش القارة.


ونجح «سيدات طائرة الأهلي» في قلب تأخرهن في الشوط الأول بنتيجة 22-25، إلى فوز مستحق بعد التفوق في الأشواط الثلاثة التالية بنتائج 25-15 و25-20 و25-15، بفضل الأداء القوي في حوائط الصد والضربات الساحقة والإرسالات المؤثرة.


واختتم الفريق موسمه الاستثنائي بتحقيق خماسية تاريخية، بعدما تُوج بجميع البطولات التي شارك بها، وهي دوري المرتبط، وكأس السوبر، ودوري السوبر، وكأس مصر، وبطولة إفريقيا، ليؤكد هيمنته الكاملة على الساحة المحلية والقارية.


وتمنى المهندس ياسر قمر التوفيق لفريق الأهلي في مشاركته المرتقبة ببطولة العالم للأندية، ومواصلة تمثيل الكرة الطائرة المصرية بصورة مشرفة على المستوى الدولي.

مصر تشهد تغيرات موسمية في الإنفاق من رمضان إلى العيد .. وزيادة ملحوظة بالسفر والتجزئة

الصحة تعلن إنجازات منظومة شكاوى المواطنين في الربع الأول من 2026

مصر تعزز صادرات التكنولوجيا بافتتاح مركز عالمي جديد لخدمات التعهيد

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

