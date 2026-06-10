قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش وإمام عاشور.. كأس العالم 2026 بوابة نجوم مصر إلى أحلام الاحتراف
بسبب خلافات الميراث.. القبض على شخص تعدّى على عمّه بسلاح أبيض بالإسكندرية
فيها حاجة حلوة.. فاعل خير يتبرع بـ 10 مراوح لقاعات الامتحانات بـ آداب بني سويف
رسالة إلى اللبنانيين.. نتنياهو: لسنا في حرب مع لبنان بل ضد حزب الله
شردي: مصر تعزّز نفوذها في إفريقيا عبر تحرك دبلوماسي جديد لدعم موقفها في ملف النيل
أحمد موسى: المنظومة الجديدة للتأمينات والمعاشات كشفت 450 ألف طلب غير مسجل
أحمد موسى: توجيهات رئاسية لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل|فيديو
هبة واصل: مصر ترسل رسائل ثقة للمستثمرين بسداد مستحقات النفط والتيسيرات الجمركية
زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة
ضوابط صارمة لإلغاء التراخيص في قانون المنشآت الفندقية
وزيرا الأوقاف والخارجية يبحثان تعزيز الحضور الثقافي المصري على المستوى الدولي
«فيتش»: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وتقترب من الريادة الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين يحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدر الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد، وذلك عقب مثولها أمام لجنة التحقيق بمقر النقابة اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026.

وجاء التحقيق استنادًا إلى تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة من إحدى ضيفات حلقة برنامج "صبايا الخير" التي أذيعت على قناة النهار بتاريخ 21 مايو 2026، والتي تناولت قضية كلاب الشوارع.

وخلال التحقيق، قدمت الإعلامية ريهام سعيد دفوعها، مؤكدة التزامها بعرض مختلف وجهات النظر المتعلقة بالقضية، وتقديم الرأي والرأي الآخر، إلى جانب استعراض الطرق القانونية للتعامل مع الموضوع محل النقاش.

تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع

وأوضحت أن اختلاف الآراء بشأن القضايا المجتمعية أمر طبيعي، وأن تناول هذه الموضوعات وما يصاحبه من طرح للرؤى والحلول المختلفة يستهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع، بما يتيح للمشاهد الاطلاع على مختلف وجهات النظر وتكوين رأيه بحرية.

وفي ختام بيانه، شدد نقيب الإعلاميين على ضرورة التزام جميع الإعلاميين بالمعايير المهنية والحيادية في تناول القضايا المختلفة، مؤكدًا أهمية عرض جميع وجهات النظر دون الانحياز إلى رأي على حساب آخر أو توجيه النقاش لصالح أو ضد آراء الضيوف.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن تقديم رسالة إعلامية مهنية ومتوازنة للمتلقي المصري والعربي.

الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ريهام سعيد لجنة التحقيق مثولها أمام لجنة التحقيق المرصد الإعلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية لامتحانات الثانوية الأزهرية

غدا.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: «هل أتبعك» درس في الأدب.. والقرآن يعلمنا تخفيف حدة الطلب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق برنامج الدعم النفسي للمرأة «إحنا سندك»

بالصور

«فيتش»: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وتقترب من الريادة الإقليمية

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة

جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة
جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة
جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة

بعد النجاح الجماهيري.. مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يدرس التوسع في ‏قاعات العرض بدورته الثامنة

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

بمسقط رأسه بالبحيرة.. أشرف زكي وفتوح أحمد يقدمان واجب العزاء في وفاة عبد العزيز مخيون

عزاء عبد العزيز مخيون
عزاء عبد العزيز مخيون
عزاء عبد العزيز مخيون

فيديو

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد