لازم أضحك كتير.. ريهام سعيد تكشف عن نجومها المفضلين في الكوميديا

أشادت الإعلامية ريهام سعيد بأعمال الفنان محمد هيندي وإيمي سمير غانم.

وكتبت سعيد من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" بما اني الحمد لله مبسوطة افتكرت أني لازم أضحك كتير ومازعلش تاني. أنا اكتر حد بيضحكني ايمي سمير غانم و محمد هنيدي فاهاقعد اتفرج علي أعمالهم كتير مع حفظ الألقاب طبعا مين اكتر حد بيضحكوا من الفنانين ؟".



وكانت قد كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تطورات أزمة حلقتها لبرنامجها “صبايا الخير” بشأن كلاب الشوارع.

وكتبت ريهام سعيد عبر فيسبوك: “تم استدعاؤنا من نقابه الإعلاميين يوم ١٠ يونيو”.

وأصدرت شبكة تليفزيون النهار، بيانا لدعم الإعلامية ريهام سعيد، بعد حلقة كلاب الشوارع في برنامج صبايا الخير.

وقال البيان: تابعت شبكة تليفزيون النهار باهتمام بالغ جميع ردود الفعل على بيانها الصادر أمس والذي أعلنت فيه قرارها بحذف الحلقة الأخيرة لبرنامج " صبايا الخير " من جميع منصاتها الرقمية.