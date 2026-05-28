يارب أرزق كل مشتاق.. ريهام سعيد تشارك صورا من الحج

شاركت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها في أحدث ظهور من الحج عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت ريهام سعيد على صورتها أمام الكعبة المشرفة: “يارب ارزق كل مشتاق ”.

وكانت قد كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تطورات أزمة حلقتها لبرنامجها “صبايا الخير” بشأن كلاب الشوارع.

وكتبت ريهام سعيد عبر فيسبوك: “تم استدعاءنا من نقابه الإعلاميين يوم ١٠ يونيو”.

وأصدرت شبكة تليفزيون النهار، بيانا لدعم الإعلامية ريهام سعيد، بعد حلقة كلاب الشوارع في برنامج صبايا الخير.

وقال البيان: تابعت شبكة تليفزيون النهار باهتمام بالغ جميع ردود الفعل على بيانها الصادر أمس والذي أعلنت فيه قرارها بحذف الحلقة الأخيرة لبرنامج " صبايا الخير " من جميع منصاتها الرقمية.

وتابع: ورغم أن البيان أكد بوضوح أن ذلك القرار جاء رغبة من قنوات النهار في تهدئة الأجواء بين الأطراف المتنازعة في المجتمع حول قضية " كلاب الشوارع" وحرصاً على عدم تفاقم حالة الجدل بينها.