قبل الحج.. ريهام سعيد رفقة دعاء فاروق ودعاء عامر

شاركت الإعلامية ريهام سعيد صورا رفقة دعاء فاروق، ودعاء عامر من مظاهر الاستعداد للحج.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: "اللهم في يوم التروية أروِ قلوبنا بحبك وحب نبيك، وأنزل علينا السكينة والطمأنينة، وعافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين".

وكانت قد أصدرت شبكة تليفزيون النهار، بيانا لدعم الإعلامية ريهام سعيد، بعد حلقة كلاب الشوارع في برنامج صبايا الخير.

وقال البيان: تابعت شبكة تليفزيون النهار باهتمام بالغ جميع ردود الفعل على بيانها الصادر أمس والذي أعلنت فيه قرارها بحذف الحلقة الأخيرة لبرنامج " صبايا الخير " من جميع منصاتها الرقمية.

وتابع: ورغم أن البيان أكد بوضوح أن ذلك القرار جاء رغبة من قنوات النهار في تهدئة الأجواء بين الأطراف المتنازعة في المجتمع حول قضية " كلاب الشوارع" وحرصاً على عدم تفاقم حالة الجدل بينها.

وأضاف: إلا أننا فوجئنا عقب نشر البيان بأن هناك شخصيات وحسابات على وسائل التواصل الإجتماعي تستغله في الإساءة لشبكة تليفزيون النهار ولمقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد رغبة في ركوب موجة الجدل أو بحثاً عن " ترند" أو بطولة زائفة أو مزايدة على مواقف مصطنعة.