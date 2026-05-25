تفاصيل خاصة عن تفوق أحدث أفلام ستار وورز في دور العرض

بعد سبع سنوات من الغياب عن شاشات السينما، عادت ديزني هذا الأسبوع بفيلم جديد من سلسلة STAR WARS، في محاولة لإحياء سحر واحدة من أنجح السلاسل السينمائية في التاريخ، والتي حققت أكثر من 10 مليارات دولار في شباك التذاكر على مدار 49 عامًا.



المفارقة أن الشخصيات المحورية في فيلم STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU جاءت من مسلسل ديزني+ الذي أبدعه جون فافرو، وقام ببطولته بيدرو باسكال.



وقد انطلق ذلك المسلسل عام 2019، بالتزامن تقريبًا مع عرض آخر أفلام السلسلة في السينما، EPISODE IX – THE RISE OF SKYWALKER.



وتصدّر THE MANDALORIAN AND GROGU إيرادات شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققًا 82 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى، مع توقعات بتجاوز 100 مليون دولار خلال عطلة يوم الذكرى الممتدة لأربعة أيام بعد إضافة إيرادات يوم الاثنين.



كما ساهمت مجموعة من الأفلام التي ما زالت تُعرض وتحقق أداءً جيدًا في رفع إجمالي إيرادات عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة إلى الأحد) إلى 174.2 مليون دولار، وهو رقم يوازي تقريبًا متوسط إيرادات عطلات يوم الذكرى خلال السنوات العشر الماضية.