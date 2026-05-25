محمد صلاح أيقونة حقيقية في العالم وليس في مصر أو إنجلترا فقط

علّق الإعلامي أحمد موسى على وداع جماهير ليفربول الإنجليزي للنجم المصري محمد صلاح بعد انتهاء رحلته مع النادي بعد تسع سنوات أمضاها في قلعة الآنفيلد.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «ليلة تاريخية لمحمد صلاح في أنفيلد بعد 9 سنوات من المجد.. التركيز الإعلامي في ليفربول كان على محمد صلاح وختام حقيقي وتقدير لمسيرته وعطائه وما قدمه لليفربول».

وأردف قائلًا: «محمد صلاح هو أيقونة حقيقية في العالم وليس في مصر أو إنجلترا فقط»، مضيفًا أن محمد صلاح دخل ضمن كوكبة نجوم العالم الكبار وسط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكليان مبابي.

وتابع موسى: «محمد صلاح أمضى أعظم سنوات في تاريخه داخل ليفربول، ونحن بدأنا نشجع ليفربول مع انضمام صلاح إلى النادي».