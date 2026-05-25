أحمد موسى يكشف تفاصيل معرض توت عنخ آمون التفاعلي في بروكسل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن معرض الملك توت عنخ آمون المقام في العاصمة البلجيكية بروكسل يُعد من المعارض المهمة، مشيرًا إلى أن المعرض شهد حضورًا واسعًا من رجال الأعمال والسياسيين والصحفيين وعدد من الشخصيات العامة خلال افتتاحه.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «هناك ملايين يزورون معرض توت عنخ آمون في بلجيكا، كما يتم استخدام أجهزة وتجربة تفاعلية غامرة للحظات اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون».

وأضاف: «المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا جدًا، ومجدي يوسف مراسل القناة في بروكسل قال لي إنه من المتوقع أن يستقبل معرض توت عنخ آمون نحو 6 ملايين زائر».