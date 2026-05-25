الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصوت والضوء تمنح شركات السياحة تخفضيات .. تفاصيل

محمد الاسكندرانى

أخطرت شركة مصر للصوت والضوء، غرفة شركات السياحة بموافقتها على منح أعضائها من الشركات تخفيضات تدريجية متميزة عند شراء تذاكر عروض الصوت والضوء على مدار العام بـ "الكرنك- ادفو – فيلة – ابوسمبل"و قلعة قايتباي بالإسكندرية وعروض الواقع الافتراضي.
أوضحت شركة مصر للصوت والضوء في إخطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن منح نسب التخفيضات المقررة في صورة تذاكر خصم ووفقًا لبنود العقد، وذلك في إطار دور الشركة في منح تيسيرات للشركات للاستمتاع بعروض الشركة على منتاجتها المميزة.

يذكر أن فكرة تنظيم عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات تعود إلى عام 1960، و تم افتتاحه في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو من أعظم عروض الصوت والضوء بمصر، ويتميز باستخدام أجهزة الليزر الحديثة.


وكانت قد أعلنت شركة الصوت والضوء ، في يناير الماضي عن تعديل أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء بالجنيه المصرى اعتبارا من 15 يناير الجاري ، لتعادل سعرها بالدولار الأمريكي حاليا ،وذلك ليتم توحيد سعر البيع للسائحين الذين يقومون بشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني قبل القدوم إلى مصر بالإضافة إلى السائحين الذين يقومون بشراء التذاكر بعد الوصول لمصر سواء بالعملات الاجنبية أو مايعادلها بالجنيه المصري .

وأوضحت شركة الصوت والضوء ، أن سعر تذكرة العرض العادى باللغات الأجنبية 20 دولار بقيمة 1000 جنيه مصري ، وتذكرة الأطفال من سن 6 إلى 12 عام العرض العادى باللغات الأجنبية 11 دولار بقيمة 550 جنيه مصري .

وحددت الشركة قيمة تذكرة العرض الخاص باللغات الاجنبية 23 دولار بقيمة 1150 جنيه مصري ، مع الابقاء على أسعار تذاكر عروض اللغة العربية للمصريين والعرب فقط كما هى بجميع المناطق ، وعدم تغيير أسعار تذاكر منطقتي الاسكندرية وإدفو ، على أن يتم تعديل أسعار التذاكر بالجنيه فى حالة تغيير سعر الدولار .

شركات السياحة الصوت والضوء غرفة شركات السياحة

