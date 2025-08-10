قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
الصوت والضوء يخطر المنشآت الفندقية بـ مواعيد العرض الجديدة

أخطرت الشركة القائمة على تطوير وتشغيل عروض الصوت والضوء بالأهرامات ، غرفة المنشآت الفندقية بـ توقيتات العروض  المؤقتة لها ، حتى يتسني لزوارها الزيارة في التوقيات الصحيحة.


أوضحت الشركة ، أنه سيتم تشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم، يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس الجارى ، بالإضافة إلى من يوم الجمعة 15 حتى الأحد 17  أغسطس.
 

ونوهت الشركة ، أنه سيكون هناك عرض واحد يوميا الساعة 8:30 مساء باللغة الإنجليزية ،فى إطار تقديم خدماتها للسائحين والمصريين والأشقاء العرب.

يذكر أن فكرة تنظيم عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات تعود إلى عام 1960، و تم افتتاحه في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو من أعظم عروض الصوت والضوء بمصر، ويتميز باستخدام أجهزة الليزر الحديثة.


وكانت قد أعلنت شركة الصوت والضوء ، في يناير الماضي عن تعديل أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء بالجنيه المصرى اعتبارا من 15 يناير الجاري ، لتعادل سعرها بالدولار الأمريكي حاليا ،وذلك ليتم توحيد سعر البيع للسائحين الذين يقومون بشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني قبل القدوم إلى مصر بالإضافة إلى السائحين الذين يقومون بشراء التذاكر بعد الوصول لمصر سواء بالعملات الاجنبية أو مايعادلها بالجنيه المصري .

وأوضحت شركة الصوت والضوء ، أن سعر تذكرة العرض العادى باللغات الأجنبية 20 دولار بقيمة 1000 جنيه مصري ، وتذكرة الأطفال من سن 6 إلى 12 عام العرض العادى باللغات الأجنبية 11 دولار بقيمة 550 جنيه مصري .

وحددت الشركة قيمة تذكرة العرض الخاص باللغات الاجنبية 23 دولار بقيمة 1150 جنيه مصري ، مع الابقاء على أسعار تذاكر عروض اللغة العربية للمصريين والعرب فقط كما هى بجميع المناطق ، وعدم تغيير أسعار تذاكر منطقتي الاسكندرية وإدفو ، على أن يتم تعديل أسعار التذاكر بالجنيه فى حالة تغيير سعر الدولار .
 

