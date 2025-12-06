طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

أشارت آخر صور لـ الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من محافظة البحر الأحمر (طابا - نويبع - دهب - شرم الشيخ- الغردقة).

يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة قد تغزر أحيانا، ويجب الحذر من تشكل السيول هناك .

تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساء على بعض المناطق على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من خليج العقبة وجنوب سيناء وعلى حلايب وشلاتين ومرسى علم وعلى مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية . والنسبة لخليج السويس وخليج العقبة تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 21 13

نخل 19 07

كاترين 14 05

الطور 22 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 12

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 24 16

الغردقة 24 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 29 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 20 11

بني سويف 21 10

المنيا 20 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 13

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 26 14



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



المدينة العظمى الصغرى

مكة المنورة 33 21

المدينة المكرمة 30 19

الرياض 25 16

المنامة 27 22

أبوظبى 29 18

الدوحة 28 21

الكويت 27 16

دمشق 18 06

بيروت 21 17

عمان 18 07

القدس 17 08

غزة 23 15

بغداد 26 15

مسقط 27 19

صنعاء 23 07

الخرطوم 38 24

طرابلس 19 14

تونس 20 14

الجزائر 18 09

الرباط 19 06

نواكشوط 27 16



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 13 05

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 21 07

نيودلهي 23 11

جاكرتا 31 24

بكين 09 04-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 14 04

أثينا 17 11

روما 14 04

باريس 12 09

مدريد 13 06

برلين 09 05

لندن 15 10

مونتريال 08- 11-

موسكو 02 01-

نيويورك 03 02-

واشنطن 04 04-

أديس أبابا 22 10