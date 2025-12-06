تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد من التقلبات الجوية على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء ووسط وجنوب الصعيد، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء تقل حدتها على وسط وجنوب الصعيد لتكون فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً .

سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة

ويجب الحذر من تشكل السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى وسط وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق . وتنشط الرياح على البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم السبت، معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا ، فيما يكون باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى.

أما نشاط الرياح فقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية الصحراء الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة الى مضطربة، وارتفاع الأمواج فيه من 1.5 متر الى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة الى مضطربة، وارتفاع الأمواج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لخليج السويس وخليج العقبة تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الأمواج فيه من مترين الى 3 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الادارية 22 11

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 13

وادى النطرون 22 11

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 21 11

دمياط 22 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 11

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 23 15

نخل 25 12

كاترين 18 06

الطور 25 15

طابا 23 14

شرم الشيخ 26 17

الاسكندرية 19 12

العلمين 18 12

مطروح 20 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 25 17

الغردقة 26 15

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 17

شلاتين 29 22

حلايب 27 24

أبو رماد 27 22

رأس حدربة 26 24

الفيوم 21 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 25 10

قنا 28 12

الأقصر 28 14

أسوان 30 16

الوادى الجديد 29 15

أبوسمبل 29 16

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية كالآتى:

العظمى الصغرى

مكة 33 22

المدينة 32 18

الرياض 25 15

المنامة 27 21

أبوظبى 28 20

الدوحة 27 20

الكويت 27 14

دمشق 16 08

بيروت 22 16

عمان 21 09

القدس 19 10

غزة 25 17

بغداد 25 15

مسقط 27 20

صنعاء 22 07

الخرطوم 38 25

طرابلس 18 14

تونس 18 13

الجزائر 18 10

الرباط 21 09

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 06

إسطنبول 20 12

إسلام آباد 22 07

نيودلهى 22 10

جاكرتا 30 24

بكين 08 03-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 12 03

أثينا 18 10

روما 15 04

باريس 10 06

مدريد 14 08

برلين 05 02

لندن 13 08

مونتريال 07- 09-

موسكو 03 01-

نيويورك 01 01-

واشنطن 01 02-

نواكشوط 21 17

أديس أبابا 23 11