الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية اليوم السبت، على ملاعب فرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد قرار نقل التدريبات من ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وجاء هذا القرار نتيجة بدء أعمال التطوير التي يشهدها التتش حاليًا بناءً على طلب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لتجهيز البنية التدريبية بالشكل الأمثل قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة.

التحضيرات تتواصل قبل مواجهة إنبي في افتتاح البطولة

ويكثّف الجهاز الفني برنامجه التدريبي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، التي يفتتح الأهلي مشواره فيها بمواجهة قوية أمام فريق إنبي يوم الخميس المقبل. ويحرص توروب ومعاونوه على رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للعناصر المتاحة، مع الاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب لتعويض غياب الدوليين.

غيابات عديدة تضرب صفوف الأهلي بسبب الاستحقاقات الدولية

ويغيب عن مران الأهلي عدد كبير من العناصر الأساسية لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية المختلفة، حيث يتواجد سبعة لاعبين مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، وهم:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد هاني – مروان عطية – ياسر إبراهيم – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور.

وينضم إلى قائمة الغائبين أيضًا لاعب الوسط آليو ديانج المتواجد مع منتخب مالي، بينما يتحول تركيز محمد مجدي أفشة وياسين مرعي ومحمد شريف إلى المشاركة مع منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.

كما يغيب محمد علي بن رمضان بسبب انضمامه إلى المنتخب التونسي الذي يخوض هو الآخر استعداداته للارتباطات الدولية المقبلة.

توروب يستعين بالشباب ويُعيد تقييم المرحلة الحالية

ومع هذا العدد الكبير من الغيابات، يضطر الجهاز الفني للاعتماد على لاعبين من فريق الشباب والبدلاء، بهدف تجهيزهم ومنحهم خبرات إضافية قبل انطلاق الموسم المحلي والبطولات التي يشارك فيها الأهلي. كما يواصل توروب إعادة تقييم المراكز الفنية داخل الفريق، مستفيدًا من فترة التجمع الحالية التي تُعد فرصة مثالية لوضع تصور نهائي لشكل الفريق في المرحلة القادمة



