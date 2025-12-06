حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي ادعى خلاله أحد الأشخاص تعرّض منزله بسوهاج لاعتداء مسلح من قِبل أحد أقاربه وأبنائه.

وذلك إلى جانب قيامهم بقطع التيار الكهربائي ونقل أعمدة الإنارة بالمنطقة، وظهور أحدهم ممسكًا بسلاح ناري في المقطع، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد برصد مقطع الفيديو السابق ذكره، وبفحص ما ورد في المنشور، تبين عدم وجود بلاغات رسمية بالواقعة.

وبمواصلة التحريات، أمكن تحديد مُقدم الشكوى، وهو “سائق” يقيم بدائرة مركز البلينا، ويقيم حاليًا خارج البلاد، وباستدعاء والد الشاكي وسؤاله حول صحة ما ورد في الفيديو، نفى تمامًا حدوث أي من الوقائع المنشورة.

وأكد أن نجله قام بتصوير المقطع وادعاء التعدي ظنًا منه أن أقاربه المشكو في حقهم كانوا سببًا في انفصال والديه، كما أمكن تحديد 3 أشخاص من المشكو في حقهم، وهم عم الشاكي واثنان من أبنائه، مقيمون جميعًا بنفس الدائرة.

وبسؤالهم، جاءت أقوالهم مطابقة لما ذكره والد الشاكي، مؤكدين عدم حدوث تعد أو تهجم، وأن المقطع المتداول لا يعكس أي وقائع حقيقية على أرض الواقع.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو حاملاً السلاح الناري، وتبين أنه نجل عم الشاكي، مقيم بدائرة المركز، وعُثر بحوزته على السلاح الظاهر بالفيديو وهو بندقية خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة من بدايتها وصولًا إلى سبب نشر الفيديو المتداول.