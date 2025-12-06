لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟ دراسات 2025 تكشف أسبابًا لم تكن معلومة من قبل، عاد سؤال قديم إلى الواجهة من جديد عبر منصات السوشيال: لماذا تشعر المرأة بتعب أكبر من الرجل؟

دراسات علمية في 2025 قدّمت إجابات غير متوقعة، مؤكدة أن الأمر ليس نفسيًا فقط بل بيولوجي بحت.

هرمون الإستروجين يؤثر على دوائر اليقظة

باحثون أوضحوا أن الإستروجين يقلّب مستويات الطاقة داخل الدماغ، ما يجعل النساء عرضة للشعور بالتعب بسرعة أكبر.

حساسية الأعصاب العالية ترفع الإحساس بالإرهاق

الدراسات أشارت إلى أن جسم المرأة أكثر حساسية لمسارات الالتهاب، ما يسبب إرهاقًا داخليًا غير مرئي.

الدورة الشهرية تستهلك مخزون الطاقة الطبيعي

الأطباء يؤكدون أن انخفاض الحديد وتغيّر الهرمونات يسببان موجات متكررة من الإجهاد حتى لدى النساء الأصحاء.

الإجهاد الإدراكي نوع جديد من التعب

المرأة تتحرك يوميًا بين عشرات المهام، من العمل إلى مسؤوليات المنزل، ما يرهق الدماغ ويقلل التركيز.

اضطرابات النوم شائعة بنسبة 40% بين النساء

تقارير النوم في 2025 كشفت أن النساء يعانين من الأرق أكثر، خاصة في فترات الحمل والرضاعة.

نقص الفيتامينات السبب المخفي للإرهاق المستمر

النساء أكثر عرضة لنقص الحديد وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان لإنتاج الطاقة.

التوتر يرفع هرمون الكورتيزول سريعًا

علماء النفس أكدوا أن الضغط اليومي والمخاوف المستقبلية يُنهكان طاقة المرأة أسرع من الرجل.

توصيات خبراء 2025

– فحوصات دورية للحديد وفيتامين د

– 20 دقيقة رياضة خفيفة يوميًا

– تنظيم النوم

– تخفيف المهام اليومية تدريجيًا