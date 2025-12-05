قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا

عصام صاصا
عصام صاصا
رامي المهدي  
مصطفي رجب

ليلة صاخبة تحولت إلى معركة، ومعركة انتهت إلى اتهامات تطال مطربًا مشهورًا و15 آخرين، وبين مقاطع متداولة وحديث لا ينقطع على مواقع التواصل، تستعد محكمة القاهرة، غدا لبدء أولى جلسات محاكمة عصام صاصا في واقعة الملهى الليلي بالمعادي، القضية التي أشعلت الجدل وأعادت فتح ملفات الخلافات والمشاحنات داخل أماكن السهر.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، تنظر المحكمة المختصة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة ملهى ليلي في المعادي بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تحفظت على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، إثر المشاجرة التي وقعت داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي.

البداية عندما توجه مطرب المهرجانات عصام صاصا بصحبة مجموعة من الأشخاص إلى ملهى ليلي بالمعادي لتقديم فقرة غنائية، وأثناء الدخول، نشبت مشاجرة بين صاصا ومرافقيه وبين أمن الملهى التابعين لصاحب الملهى، اعتدى خلالها الجاردات على أحد مرافقي صاصا، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بآخرين.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ونشرت جهاد أحمد تعليقا جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تثير من خلاله حالة من الجدل الواسع. 

وعلقت جهاد أحمد قائلة :"مفيش أمل" حيث اكتفت بهذا التعليق الذى تسبب فى عديد من التساؤلات خاصة مع إعلان عودتها الى زوجها عصام صاصا منذ أيام. 

وجاء ردود الفعل من جانب متابعيها مثيرة للجدل حيث ظن البعض انها تقصد علاقتها بزوجها عصام صاصا وتساءل البعض هل هناك انفصال اخر بينها وصاصا.

