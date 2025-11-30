بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

أعلنت البلوجر جهاد أحمد عن عودتها إلى المطرب الشعبي عصام صاصا، مؤكدة أنه فاجأها رغم الخلافات التي نشبت بينهما في الفترة الأخيرة.

وتشتهر جهاد بإطلالاتها الأنيقة والجذابة التي دائمًا ما تلفت الأنظار بأنوثتها ورقيها، حيث تختار بعناية ملابس وفساتين تبرز جمالها وتناسق قوامها ورشاقتها.

وتفضل جهاد في أغلب الأحيان اعتماد الأزياء والإطلالات البسيطة وغير المتكلفة، سواء كانت في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو حتى الكلاسيكية.

أما من الناحية الجمالية، فهي تعتمد على مكياج هادئ وبسيط بألوان ناعمة، وتترك شعرها منسدلًا على كتفيها لإكمال إطلالتها المميزة.

وكانت أعلنت جهاد أحمد من قبل، زوجة مغني المهرجانات عصام صاصا، عن انفصالها عنه، وذلك من خلال ستوري عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية حول أسباب الانفصال.

وقالت جهاد في: “الحمد لله على كل شيء.. تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم".

وشاركت جهاد أحمد فيديو للمفاجأة التي أعدها لها عصام صاصا، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أنا مش عارفة أكتب إيه ولا أقول إيه غير إن بجد كان بقالي كتير مفرحتش كده، وفرحت إن كل الناس اللي بحبها جت وفرحوني، والمفاجأة حلوة أوي، وشكرًا ليك يا عصام أوي إنك رغم كل الفترة اللي كلها مشاكل بينا فكرت إنك تفرحني، ربنا يخليك ليا، وشكرًا تاني ليكم كلكم، وعمري ما هنسى اليوم ده".

ورد عصام صاصا عليها قائلاً: "ربنا يقدرني دائمًا وأسعدك، ورغم كل ده أنا مدتكيش ربع حقك على اللي عملتيه معانا في حياتنا، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا العين يا أم حيما".

وعلقت في منشور آخر: "أنا منساش دفا حضنك وطبطبتك على قلبي".