ناصر منسي يترقب فرصة العودة للزمالك في كأس عاصمة مصر

ينتظر ناصر منسي مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك، فرصة العودة للمشاركة مع فريقه في بطولة كأس عاصمة مصر، حين يواجه الأبيض فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 9 ديسمبر المقبل في تمام الثامنة مساءً.

وحصل منسي على وعد من المدير الفني أحمد عبد الرؤوف بمنحه فرصة الظهور مجددًا بعد فترة من الغياب عن المشاركة، خاصة في ظل نقص العناصر الهجومية بسبب انضمام المهاجمين الدوليين إلى المنتخبات.

ويأمل اللاعب في استغلال هذه الفرصة لإعادة تثبيت مكانه داخل الفريق ومساعدته في مشوار البطولة.

وأكد عبد الرؤوف أن تركيز الجهاز الفني منصب حاليًا على البطولات المحلية عقب الانتهاء من الجولة الثانية في مشوار كأس الكونفدرالية، مع الحرص على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف البطولات.

محمد صبحي يهدي كايزر تشيفز التعادل أمام الزمالك في الكونفدرالية

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيتر موكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم سيف الدين الجزيري مبكرًا للزمالك بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يرتكب محمد صبحي حارس الفريق خطأ في الوقت بدل الضائع، بعدما فشل في الإمساك بالكرة ليمنح الفريق الجنوب أفريقي هدف التعادل في الدقيقة (90+4).

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ6 نقاط.