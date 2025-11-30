مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

يعانى عدد كبير من الأشخاص من نزلات البرد بسبب موجات الطقس الباردة والتقلبات الجوية .

ووفقا لما جاء في موقع boldsky نكشف لكم أهم المشروبات التي تساعد في علاج نزلات البرد.

مشروبات تساعدك فى التخلص من نزلات البرد وألم الحلق..



وكوب من القرفة مع نصف ليمونة وعسل..

ومن المعروف أن العسل، القرفة ، الحبة السودا و الليمون مشروبات طبيعية تعالج البرد حيث انه علاج قوى وفعال ضد الميكروبات والكورونا ونزلات البرد والإنفلونزا .





مشروب الزنجبيل بالليمون..

المقادير:

زنجبيل طازج

عسل نحل

عصير ليمون

ماء ساخن

*طريقة التحضير :

يقطع الزنجبيل الفريش شرائح رفيعة ثم أضيفي ملعقة عسل أبيض وعصير ليمونة ثم أضيفى الماء المغلي ويقدم دافئا.





- الشاي الأسود الدافئ:

قد يساعد كوب من الشاي الأسود الدافئ، وليس الساخن على الشعور بالراحة من التهاب الحلق؛ إذ يحتوي الشاي الأسود على التانين؛ وهي مادةٌ تساعد على تقليص الأنسجة المتورّمة، كما يُمكن استخدام الشاي الأسود المُركّز على شكل غرغرة عدّة مراتٍ في اليوم.