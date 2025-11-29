الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت بالفعل في تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن التراجع سيزداد خلال الأيام المقبلة نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة وبالتالي يساهم في انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات عن المعدل الطبيعي.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التوقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض على أغلب الأنحاء، ليصبح الطقس معتدل الحرارة خلال فترات أول الليل، بينما يميل إلى البرودة الشديدة في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.

وشددت منار غانم، على أن البلاد قد تشهد موجة برد قاسية، حيث من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة إلى 9 درجات مئوية ليلًا، مع إحساس أكبر بالبرودة نتيجة نشاط الرياح.

وأشارت منار غانم، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، على أن تستمر هذه الأمطار طوال الأسبوع، وتكون أمطارًا معتدلة إلى متوسطة دون أن تصل إلى مرحلة الرعدية.