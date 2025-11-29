شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

مع دخول ساعات الصباح الأولى، تستعد عدة محافظات مصرية لموجة من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تربك حركة المرور وتحد من مستوى الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة.

وفي بيان جديد، كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت، محذرة المواطنين وسائقي المركبات من مخاطر القيادة في هذه الظروف، مع توضيح فرص الأمطار وحالة درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت، محذرة من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي ينتظر أن تسيطر على عدد كبير من الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح.

الشبورة المائية تسيطر على الطرق

أوضحت الهيئة في بيانها أن الشبورة المائية ستبدأ في التكون اعتبارا من الساعة الثانية فجرا، على أن تستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.

ومن المتوقع أن تكون الشبورة كثيفة في بعض الفترات وعلى بعض المحاور المرورية، الأمر الذي يستدعي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعات المقررة أثناء القيادة.

وتشمل المناطق المتأثرة بالظاهرة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، فضلا عن وسط سيناء.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد خلال هذه الفترات لضمان أعلى مستويات السلامة.

فرص أمطار محدودة

وفيما يتعلق بالأمطار، أشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع امتداد هذه الفرص جنوبا لتصل إلى مناطق حلايب وشلاتين.

استقرار في درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة، فيسود طقس معتدل بوجه عام، إذ من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية، مما يشير إلى استمرار الأجواء الخريفية المائلة للدفء نهارا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وفي هذا السياق، نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة في ساعات الصباح الباكر، مؤكدة أن سبب التحذير يعود إلى كثافة الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، ما يتطلب الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن المناطق التي تشهد أمطارا خفيفة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أيضا عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات المساء، فيسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من سيوة والسلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، 29 نوفمبر 2025، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26° / الصغرى 25°

السواحل الشمالية: العظمى 26° / الصغرى 25°

شمال الصعيد: العظمى 26° / الصغرى 25°

جنوب الصعيد: العظمى 31° / الصغرى