قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات
المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع آخر حتى 4 ديسمبر
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة الطقس في أسوان اليوم الجمعة 28-11-2025

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم الجمعة الموافق 28 /11 /2025 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الخريف.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على  جنوب الصعيد معتد ل للحرارة في أول الليل مائل للبرودة في أخره. 

حالة الطقس 

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة بشكل ملحوظ جدًا، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع، ما يسهم في عدم تواجد الأهالي خلال الظهيرة بالشوارع إلا في حالة الضرورة.

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 31 درجة، والصغرى 19 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 33درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 23% والرياح 8كم/ س.

كما سجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 32درجة والصغرى 17درجة، وتستقر بعد درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 33درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 18% والرياح 3كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 18درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ32درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 38% والرياح 13كم/ س.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

صورة ارشيفية

انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

فيروس ماربورج

بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

فيروس ماربورج

أسباب الإصابة بفيروس ماربورج وطرق انتشاره

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: برنامج التنمية المحلية بالصعيد نموذج رائد لتعزيز الحوكمة

الرئيس السيسي

حماة الوطن يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول حماية الطفل والتحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة

النائبة إيفلين متي

برلمانية: التنمية المحلية في صعيد مصر نموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد