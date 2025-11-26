قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
كارثة ومصبية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
استنفار أمني.. ترامب يطلب إضافة 500 جندي من الحرس الوطني إلى العاصمة
بسبب تسرب غاز.. مصرع عامل إثر حريق في مطعم شهير بالهرم
وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد ماهر
محمد ماهر

إذا كان مما هو معلوم بالضرورة أن ممارسة الرياضة والاهتمام بها يشكل جانباً مهماً في حياة الشعوب بما تحويه من متعة وترفيه وتنافسية سواء للممارسين أو المتابعين والمشجعين فإن الرياضة المصرية تسير عكس اتجاه كل ما سبق ذكره وتحولت الساحات الرياضية إلى تربة خصبة للاحتقان والتعصب واختلاق الأزمات ....
وقبل أن يتبادر إلى الذهن أن هذه الأزمات هي مجرد مواقف عارضة فإن تكرار هذه الأزمات وتتابعها في وتيرة شبه منتظمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا في مرحلة شديدة التعقيد من العشوائية والفوضى...
بالأمس وفي نهائي كأس المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والإتحاد وفي نهاية مباراة شباب الناديين التي تسبق مباراة الكبار....قام أحد لاعبي الاتحاد مع صافرة النهاية بإلقاء الكرة بكل غل في اتجاه أجساد لاعبي الأهلي غير مبالٍ بما إذا كانت الكرة ستصيب وجه أحد اللاعبين أو رأسه....الحمد لله لم تحدث إصابة ولكن نشب شجار كبير بين لاعبي الفريقين واشتعلت المدرجات بالهتافات المسيئة رغم أن الحضور لم يتجاوز عددهم 600 مشجع للفريقين معا..... ونظراً للتوتر المصاحب لمثل هذه الأحداث ورغم أن مباراة الكبار كان مقررا لها أن تبدأ عقب المباراة الأولى بنصف ساعة فقد انشغل المسئولون في محاولة تهدئة الأمور واتفقت الأطراف المعنية سواء رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومسئولو الناديين وممثلو الشركة الأفريقية والأمن على إقامة اللقاء بدون جمهور ومن ثم إخراج الحضور على أربع دفعات تجنباً لحدوث احتكاكات لا تحمد عقباها....استغرق الأمر حوالي ساعتين وبدأ لاعبو الأهلي في إجراء الإحماء المتبع قبل المباراة ثم حدثت المفاجأة حيث تبين مغادرة فريق الاتحاد للصالة مستقلين أتوبيس النادي....حيث اضطر رئيس الاتحاد المصري لإعلان انسحاب زعيم الثغر وفوز الأهلي بعد مضي 20 دقيقة وهو الزمن القانوني....
بعد المباراة انهالت التصريحات التليفزيونية والإذاعية من كافة المسئولين لنسمع العجب العجاب ....فرئيس الاتحاد المصري صرح بأن الجميع اتفق على لعب المباراة بدون جمهور وأن اللوائح في صف الأهلي وأنه "يعتذر" لجمهور الاتحاد لأنه مضطر لتطبيق اللوائح.....أما رئيس نادي الاتحاد فصرح بأن لاعبو فريقه تناولوا وجبة الغداء في الثانية ظهراً وبالتالي فهم عرضة لحدوث إصابات بسبب تأخير وقت انطلاق المباراة وأنه أخد اللعيبة "يعشيهم "....هكذا قال....!!!!!!؟
تُرى من المسئول من الأساس عن إقامة المباراة في صالة الشباب والرياضة في أكتوبر رغم تحذير البعض من صعوبة التأمين بها....ومن المسئول عن بقاء الفريقين لمدة حوالي ساعتين بعد انتهاء مباراة الشباب وإجراءهم الإحماء أكثر من مرة....ولماذا لم يتمم رئيس نادي الاتحاد اتفاقه مع المسئولين واستسهال اتخاذ قرار الانسحاب رغم وجود فرصة كبيرة لفريقه في الفوز ومن ثم لعب مباراة فاصلة....وما سبب قيام رئيس الاتحاد المصري بالاعتذار لجمهور الاتحاد عن أنه سيقوم بتطبيق اللوائح ....وهل تطبيق اللوائح يستدعي قيام المسئول بالاعتذار أولا لمن سيقوم بتطبيق اللوائح بحقهم !!!!!!!!
لم تكن هذه الأزمة الأولى ففي أكتوبر الماضي وخلال بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بتونس نشبت أزمة بين اللاعب عمر عصر وزميله محمود أشرف خلال مباراة مصر ونيجيريا....هدد عصر بعدم استكمال المباراة بعد انتهاء أحد الأشواط في حالة استمرار جلوس محمود أشرف على دكة البدلاء نتيجة رفض الثاني مصافحة الأول ....تعالت أصوات الثنائي وحال الجهاز الفني دون حدوث الأسوأ....وقام الاتحاد بإيقاف الثنائي وتغريمهما 100 ألف جنيه مع التهديد بالشطب في حالة تكرار الأمر....خرج بعدها عمر عصر وهو كابتن المنتخب ببيان اعتذار وإعلان بتحمل المسؤولية رغم زعمه في وقت سابق بأن المنتخب سافر دون جهاز طبي ومعد بدني وأن رئيس الاتحاد هو الذي يقوم باختيار اللاعبين !!!!!!!
أما كرة القدم فلم تكن بمنأى عن الأزمات ففي كأس العالم للشباب التي أقيمت بشيلي وخلال مباراة مصر وشيلي وفي آخر دقائق المباراة احتسب الحكم ركلة حرة لصالح منتخبنا الوطني والطبيعي أن يكون هناك ترتيب يحدده المدير الفني لمسددي الضربات الحرة ولكن وللأسف الشديد حدث خلاف بين محمد عبدالله وعمر خضر لاعبي المنتخب على أحقية التسديد واستغرق الأمر حوالي دقيقتين ما جعل الشكل العام في منتهى السخافة والاستفزاز  حتى تدخل المدير الفني ونفذ اللعبة عمر خضر وأحرز هدف الفوز ورفض الاحتفال مع زميله عبدالله الذي حاول تهنئته لتكتمل الصورة البشعة.....وفي الوقت الذي انتهت فيه المباراة بفوز مصر واحتفال اللاعبين والجهاز الفني بالتأهل للدور التالي جاءت المفاجأة الكبرى بتأهل شيلي على حساب مصر بحسابات اللعب النظيف وهو ما كان يجهله الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني المصري.....وهو ما يمكن أن نسميه عقاباً مستحقاً على الفوضى والعشوائية .
إلى أين تسير الرياضة المصرية ؟.....متى تنتهي الأزمات ؟.....متى يشعر المسئولون بحجم المسئولية ؟....من يعيد الرياضة المصرية إلى مسارها الصحيح ؟.....هل من مجيب ؟

الرياضة المصرية الساحات الرياضية التعصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بسرعة شحن طلقة إليك أفضل باوربنك في الأسواق وبطارية عملاقة إليك مواصفات هاتف Poco F8 Ultra

أسامة أبو المجد

رابطة التجار: نقل المعارض من أسفل العقارات قد يعيد الفوضى لسوق السيارات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد رينجر 2026 لتحدي هايلوكس وبورش تمدح هيونداي أيونيك N6

بالصور

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد