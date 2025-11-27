آرسنال يكتسح بايرن ميونخ بثلاثية ويعزّز صدارته لدوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق آرسنال نظيره بايرن ميونخ، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية آرسنال عن طريق يوريان تيمبر ونوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي في الدقائق 22، 69، 77.

فيما جاء هدف بايرن ميونخ عن طريق كارل في الدقيقة 32.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - موسكيرا - لويس سكيلي.

خط الوسط: إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - تروسار.

فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ستانيسيتش ــ جوناثان تاه ــ أوباميكانو ــ لايمر.

خط الوسط : بافلوفيتش ــ كيميش ــ لينارت كارل.

الهجوم: هاري كين - جنابري ــ مايكل أوليسي.

ويتصدر فريق آرسنال الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق بايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.