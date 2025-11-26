قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا ً من الساعة ٣ فجراً وحتى الساعة ٩ صباحاً، سوف تشهد بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء، شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق.

أمطار رعدية على هذه المحافظات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( حلايب- شلاتين)، يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا الخميس 27 نوفمبر 2025 يشهد استمرار الأجواء الخريفية المائلة للبرودة في الصباح الباكر، على أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ويميل للبرودة ليلًا في أول الليل، ويصبح باردًا في آخره.

شبورة كثيفة على الطرق حتى التاسعة صباحا

وأشارت الهيئة إلى تكوّن الشبورة المائية في فترات من 3 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ببعض المناطق.

وتوقعت الهيئة أن تشهد مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، خلال الطقس غدا فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على حلايب وشلاتين.

وبحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية، تكون حالة البحرين خلال الطقس غدا، المتوسط والأحمر من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة غدا الخميس

درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 – الصغرى 15

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 – الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 13

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 29 – الصغرى 16

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر على الطرق خلال ساعات الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

