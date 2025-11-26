الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة

قال الرئيس السيسي، إنه هناك وظائف ستتغير مع الوقت، بعض الوظائف ستنتهي وأخرى سيتم تجديدها، ولذلك نسعى إلى تجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة.



وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارته لـ الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الدولة لديها خطة طموحة لتطبيق الرقمنة وتضمين تلك المجالات في التعليم والمناهج الدراسية.



وأوضح الرئيس السيسي أن عملية التطوير والإصلاح تأخذ وقت ولكننا نعمل ونسير بشكل مناسب وصحيح، متابعا: فرصة العمل في الوقت الحالي لا تقل عن 250 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، ولذلك نعمل على توفير فرص عمل تحقق أهداف متعددة.



واسترسل: قمنا بعمل برنامج تنمية شامل بدولة مصر وبـ ناس مصر وفلوس مصر، وذلك لتطوير الدولة.



