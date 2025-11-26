ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

انطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وكرم النجمة الكبيرة يسرا بدرع سميحة أيوب التقديري خلال حفل افتتاح دورته العاشرة والذي أقيم أمس، وبحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والفنانة الهام شاهين حامل اسم الدورة، الذين شاركوا في تكريم الفنانة والنجمة الكبيرة يسرا .

و قدّم حفل الافتتاح الفنان حازم القاضي، في أجواء مفعمة بالحيوية والتفاعل، حيث شهد الحفل حضوراً جماهيرياً وإعلامياً واسعاً احتفاءً بنجاح المهرجان ونجومه المكرَّمين.

