ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

تلقى فريق ليفربول خسارة قاسية أمام مضيفه آيندهوفن الهولندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليبتعد الفريق الإنجليزي خطوة جديدة عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في المجموعة.

وجاءت الهزيمة لتفتح باب التساؤلات حول الأداء الدفاعي والتنظيم التكتيكي للريدز خلال اللقاء.

بداية واعدة وهدف مبكر لسوبوسلاي

دخل ليفربول المباراة بروح هجومية واضحة، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق النجم المجري دومينيك سوبوسلاي الذي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 16، بعد هجمة منظمة عكست رغبة الفريق في السيطرة على مجريات اللعب. إلا أن هذه البداية القوية لم تستمر طويلًا أمام انتفاضة أصحاب الأرض.

عودة قوية وآداء هجومي ساحق لآيندهوفن

استعاد آيندهوفن توازنه سريعًا ونجح في تعديل النتيجة عبر إيفان بيريشيتش الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 6 من الشوط الثاني، قبل أن يضيف جوس تيل الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليمنح فريقه الأفضلية. ومع تراجع مستوى ليفربول الدفاعي، استغل شهيب دريوش المساحات وسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 73 و94، مؤكدًا تفوق الفريق الهولندي وفرض سيطرته حتى صافرة النهاية.

تشكيل ليفربول في المواجهة

بدأ ليفربول اللقاء بتشكيل ضم الحارس جيورجي مامارداشفيلي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من كيرتس جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وميلوس كيركيز. بينما قاد خط الوسط الثلاثي ماك أليستر، ريان جرافنبيرخ، ودومينيك سوبوسلاي. وفي المقدمة، اعتمد المدرب على محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، وكودي جاكبو.

تفرض هذه الهزيمة على ليفربول مراجعة حساباته سريعًا، من أجل تصحيح المسار واستعادة الثقة قبل المواجهات المقبلة، خصوصًا في ظل المنافسة الشرسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



