أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

وجه الفنان بيومى فؤاد رسالة مؤثرة إلى الفنان محمد سلام، متمنيا مشاهدته في عمل فني خلال ماراثون رمضان 2026.

وقال بيومي فؤاد، خلال لقائه في بودكاست “شقة التعاون” تقديم الفنان حسام داغر، إن يتمنى مشاهدة محمد سلام في عمل فني خلال ماراثون رمضان المقبل، قائلا: “نفسي أشوفلك حاجة في رمضان السنة دي، ربنا يوفقك ويصلح حالك، وأنا عارف معدنك، وعشان ربك رب قلوب، يا رب يعدي الموضوع ده على خير، وأنت عارف مين بيومي فؤاد كويس أوي، وربنا يوفقك وتكسر الدنيا”.

ووجه بيومي فؤاد، رسالة اعتذار لـ محمد سلام، قائلا: “لو زعلان مني.. أنا آسف”.

ووجه بيومي فؤاد رسالة أخرى لدعم محمد سلام؛ بمناسبة نجاح مسلسله “كارثة طبيعية”، قائلا: “ربنا جبر بخاطر محمد بنجاح مسلسل كارثة طبيعية، والعمل نجح وكسر الدنيا”.



مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض