بيومي فؤاد ضيف شرف في مسلسل "لينك" بالحلقة الاخيرة

شارك بيومي فؤاد في مسلسل "لينك" كضيف شرف ضمن أحداث العمل، حيث صور مشاهده خلال آخر يوم تصوير في أحد مواقع التصوير بالقاهرة.

جاءت مشاركة بيومي فؤاد لإضفاء جانب كوميدي خفيف على المسلسل، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الأدوار ذات الحضور الطاغي.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.