قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار

تريزيجيه
تريزيجيه

قرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني إستبعاد محمود حسن تريزيجيه من المشاركة فى مباراة كوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان محمود حسن تريزيجيه قد تعرض لإصابة فى أربطة الكاحل فى مباراة بنين التي انتهت بفوز الفراعنة الكبار بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مساء غد السبت مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب أدرار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.
 

جاء قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بعد نصيحة طبية من الجهاز الطبي للفراعنة الكبار بموجبها يتم مراعاة عدم المجازفة بـ تريزيجيه والدفع به فى مباراة كوت ديفوار مساء غد السبت.
 

واستند الجهاز الطبي لمنتخب مصر الوطني فى عدم مشاركة تريزيجيه فى مباراة كوت ديفوار إلي أن إصابة اللاعب فى أربطة الكاحل تستوجب عدم التشرع فى إشراكه بالمباريات.

وسمح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لمحمود حسن تريزيجيه بناءا على توصية طبية بإشراكه في التدريبات الجماعية بالمران الختامي مساء اليوم لمباراة كوت ديفوار.

تريزيجيه منتخب مصر كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

شوبير

800 مليون جنيه.. شوبير يكشف موقف المستثمرين بعد سحب أرض الزمالك

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء... ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته

موضوع خطبة الجمعة اليوم

قيمة الاحترام وأهمية التبرع بالدم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد