قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار

قرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني إستبعاد محمود حسن تريزيجيه من المشاركة فى مباراة كوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان محمود حسن تريزيجيه قد تعرض لإصابة فى أربطة الكاحل فى مباراة بنين التي انتهت بفوز الفراعنة الكبار بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مساء غد السبت مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب أدرار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



جاء قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بعد نصيحة طبية من الجهاز الطبي للفراعنة الكبار بموجبها يتم مراعاة عدم المجازفة بـ تريزيجيه والدفع به فى مباراة كوت ديفوار مساء غد السبت.



واستند الجهاز الطبي لمنتخب مصر الوطني فى عدم مشاركة تريزيجيه فى مباراة كوت ديفوار إلي أن إصابة اللاعب فى أربطة الكاحل تستوجب عدم التشرع فى إشراكه بالمباريات.



وسمح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لمحمود حسن تريزيجيه بناءا على توصية طبية بإشراكه في التدريبات الجماعية بالمران الختامي مساء اليوم لمباراة كوت ديفوار.