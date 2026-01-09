إيهاب الكومي: منتخب مصر قادر على تحقيق حلم التتويج بأمم أفريقيا

أكد الإعلامي إيهاب الكومي ثقته الكاملة في قدرة منتخب مصر، بقيادة النجم محمد صلاح والمدير الفني حسام حسن، على تجاوز عقبة منتخب كوت ديفوار والمضي قدمًا نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025.



وقال الكومي، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن طموحات الجماهير المصرية لا تعرف سقفًا، مشيرًا إلى أن تاريخ منتخب مصر الحافل بالبطولات القارية يمنحه أفضلية معنوية كبيرة في مثل هذه المواجهات الكبرى.



وأضاف أن وجود محمد صلاح كقائد داخل الملعب، إلى جانب الخبرات الفنية للمدرب حسام حسن، يمنح المنتخب قوة إضافية لتحقيق الحلم الأفريقي، مؤكدًا أن «الفراعنة» يملكون شخصية البطل القادرة على حسم المباريات الصعبة.



وأوضح الكومي أنه رغم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها منتخب كوت ديفوار، فإن ثقته كبيرة في أن يقدم لاعبو منتخب مصر أفضل مستوياتهم، ويظهروا بالشكل الذي يليق بتاريخهم القاري.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار مساء السبت المقبل، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

