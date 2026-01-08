منتخب مصر بالقميص الأحمر وكوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام مقلد

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب كوت ديفوار الطاقم الأبيض الكامل ، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء السبت - بتوقيت القاهرة- ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تقام بالمغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار 

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في ربع النهائي بعد فوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، فيما تأهل الفراعنة عقب الفوز أمام منتخب بنين بنتيجة (3-1)

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد تأهل من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعهما من فوزين أم زيمبابوي وجنوب أفريقيا وتعادل وحيد.

مفاجأة سارة لمنتخب مصر 

الخبر السار الذي تلقاه الجهاز الفني لمنتخب مصر هو عودة اللاعب مهند لاشين للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الضلوع تعرض لها خلال مباراة أنجولا في دور المجموعات، وغاب بسببها عن لقاء بنين في دور الـ16. 

تأكد تواجد مهند لاشين في التدريبات الجماعية، ما يعزز خيارات المدير الفني في وسط الملعب ويمنحه دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة مع كوت ديفوار. 

وفي سياق الاستعداد لهذه المباراة، أجرى المنتخب المصري تدريباته بشكل مكثف، وسط تركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية التي يحتاجها الفريق في مباريات خروج المغلوب، حيث لا مجال للأخطاء أو الاستهانة بالخصم. 

وقد عقد حسام حسن جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أرسل خلالها رسائل حماسية، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تنتظر منهم تقديم أداء قوي والتأهل إلى نصف النهائي. كما شدد على أهمية الانضباط والقتال داخل الملعب لتحقيق الهدف المنشود. 

 

إصابات منتخب مصر 

يفتقد منتخب مصر جهود الظهير الأيسر محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء بنين.

ويسافر حمدي إلى ألمانيا في غضون الساعات القادمة بعد أن تم التواصل مع أحد الأطباء المميزين في جراحات الركبة لإجراء العملية الجراحية للاعب.

في سياق متصل، بدأ محمود حسن "تريزيجيه" جناح الفراعنة تدريباته التأهيلية بعد أن تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل.

وتأكد غياب تريزيجيه عن مباراة كوت ديفوار القادمة ولكن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يأمل اكتمال جاهزية اللاعب للمشاركة في نصف النهائي إذا تأهل الفراعنة.

