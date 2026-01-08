موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيفواري في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية

وتأهل الفراعنة عقب الفوز أمام منتخب بنين بنتيجة (3-1)

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار



يخوض منتخب مصر اللقاء في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.



وتأهل منتخب الفراعنة من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في ربع النهائي بعد فوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0