بعد فسخ عقده.. موقف الأهلي من عودة كهربا فى الميركاتو الشتوي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي آخر المستجدات حول عودة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب القادسية الكويتي السابق إلي صفوف القلعة الحمراء.



وذكرت المصادر أن حالة من التحفظ الشديد سادت داخل النادي الأهلى حول فكرة عودة كهربا للمارد الأحمر مجددا بعدما تم طرحها خلال الساعات الماضية.



أضافت المصادر: يخشي مسؤولى النادي الأهلي من قبول فكرة عودة كهربا مجددا إلي صفوف الشياطين الحمر وتكرار سيناريو محمد شريف الذى شهدت عودته من دوريات الخليج تراجعا فى مستواه.



أفادت المصادر أن ما جعل البعض يطرح عودة كهربا إلي صفوف النادي الأهلي تعثر القلعة الحمراء فى حسم الصفقات خلال الأيام القليلة الماضية نظرا لمغالاة بعض الأندية فى المقابل المادي على غرار نادي البنك الأهلي فى صفقة أسامة فيصل.

شدد على أن النادي الأهلي لم يستطع حسم العديد من الصفقات في مركز الهجوم من المحترفين الأجانب والأفارقة نظرا للمغالاة فى الطلبات المادية.

كان نبيل معلول مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الكويتي، رغبة محمود كهربا لاعب الفريق في الرحيل عن صفوف النادي.



وقال نبيل معلول في تصريحات إعلامية في الكويت: “محمود كهربا طلب فسخ عقده مع القادسية وسنتعاقد مع لاعب آخر خلال الفترة المقبلة”.



يذكر أن محمود كهربا قد انتقل بداية الموسم الحالي إلى القادسية الكويتي، لمدة موسم واحد فقط، بعد إنهاء عقده مع الاتحاد الليبي.



وتشهد مسيرة محمود كهربا آخر موسمين حالة من عدم الاستقرار، حيث انتقل من صفوف الأهلي إلى نادي الاتحاد الليبي وبعدها قرر اللاعب فسخ عقده والانتقال إلى القادسية الكويتي.