الغندور يكشف حقيقة إنهاء عقد كهربا مع القادسية الكويتي

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة إنهاء عقد اللاعب محمود كهربا مع نادي القادسية الكويتي .

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"خلال ايام سيتم إنهاء عقد كهربا مع القادسية الكويتي بالتراضي و في طريقه للعودة للدوري المصري".

من جهته، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف عدد من لاعبي النادي الأهلي بشأن الأنباء المتداولة حول دخولهم في صفقات تبادلية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير ، إن بعض لاعبي الأهلي يرفضون بشكل قاطع فكرة الصفقات التبادلية، مشيرًا إلى أن هذه الأسماء تُطرح دائمًا في وسائل الإعلام دون موافقتهم، مثل محمد مجدي «أفشة»، وعمرو كمال عبد الواحد، وأحمد عبد القادر، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين غير مرحبين تمامًا بالخروج من الأهلي ضمن أي صفقات تبادلية.

وأضاف شوبير، أن أحمد عبد القادر، الذي يقترب عقده من النهاية، لا يرى سببًا للدخول في صفقة تبادلية، في حين يدرك أفشة قيمته جيدًا داخل الفريق، كما أن عمرو كمال عبد الواحد يمتلك عرضًا جادًا من نادي بيراميدز.

وتابع: أما بخصوص اللاعب العش، فأشار إلى أن موقفه لم يتضح بشكل كامل حتى الآن، لكنه لن يكون متحمسًا لفكرة الصفقات التبادلية أيضًا.