مدافع محلي على رادار الأهلي.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود مدافع محلي على رادار الأهلي، ويحتمل ضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية.



و قال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم":" ان اسم هادي رياض، مدافع بتروجت، تردد في بداية الموسم داخل النادي الأهلي".

واضاف شوبير أن اسم هادي رياض الآن أصبح مطروحًا بقوة داخل النادي الأهلي، لتدعيم خط دفاع الفريق، وكذلك عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي.

وطالب شوبير الأهلي بدلًا من المقارنة بين اللاعبين، فعلى الأهلي حسم ملف التعاقد مع اللاعب هادي رياض، المطروح اسمه بقوة.

شدد الإعلامي أحمد شوبير على صعوبة المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره البنيني، اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، متوقعًا في الوقت ذاته عبور الفراعنة إلى الدور التالي، ولكن بعد مباراة شاقة.