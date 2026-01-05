قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات بيزيرا .. تفاصيل
الإدارية العليا تستقبل 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شوبير: مباراة بنين دمها تقيل.. وفوز مصر سيكون عسيرًا

شوبير
شوبير
إسراء أشرف

شدد الإعلامي أحمد شوبير على صعوبة المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره البنيني، اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، متوقعًا في الوقت ذاته عبور الفراعنة إلى الدور التالي، ولكن بعد مباراة شاقة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن اللقاء لن يكون سهلًا على الإطلاق، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز، لكنه سيكون فوزًا صعبًا وبمجهود كبير، موضحًا أن مثل هذه المباريات غالبًا ما تتسم بالتعقيد ولا تُحسم بسهولة.

وأضاف أن المواجهات أمام منتخبات تلعب بتحفظ دفاعي تكون في كثير من الأحيان أصعب من اللقاءات أمام الكبار، مشيرًا إلى أن مباراة بنين لن تكون مفتوحة، وستحتاج إلى صبر وتركيز عالٍ من لاعبي المنتخب المصري.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الفراعنة على تجاوز هذا الدور، رغم صعوبة المهمة، متوقعًا أن تحسم التفاصيل الصغيرة نتيجة اللقاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض المواجهة على ملعب أدرار، اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حالة من التفاؤل الجماهيري.

ويدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي في دور المجموعات، جمع خلاله المنتخب 7 نقاط من انتصارين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل سلبي أمام أنجولا، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة.

في المقابل، يسعى منتخب بنين لمخالفة التوقعات وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تأهل إلى هذا الدور باحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، واضعًا نصب عينيه إقصاء أحد أبرز المرشحين للبطولة.

وتشير الأرقام التاريخية إلى أفضلية واضحة لمنتخب مصر، الذي تفوق في 3 مباريات من أصل 4 مواجهات سابقة أمام بنين، مقابل تعادل وحيد، كان آخرها الفوز بثنائية نظيفة في نسخة 2010 من كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر الفائز من مواجهة مصر وبنين اختبارًا أكثر صعوبة في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي مع المتأهل من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، بينما تبقى توقعات القط نيمبوس محل اهتمام الجماهير، التي تأمل أن تتحول نبوءته إلى واقع على أرض الملعب.

منتخب مصر مصر بنين أحمد شوبير شوبير كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الزمالك

4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية

ترشيحاتنا

الغبن في البيع والشراء

الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الوصية الواجبة "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الوصية الواجبة "رؤية فقهية"

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا ويشيد بنظامها

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا ويشيد بنظامها

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد