شوبير: مباراة بنين دمها تقيل.. وفوز مصر سيكون عسيرًا

شدد الإعلامي أحمد شوبير على صعوبة المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره البنيني، اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، متوقعًا في الوقت ذاته عبور الفراعنة إلى الدور التالي، ولكن بعد مباراة شاقة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن اللقاء لن يكون سهلًا على الإطلاق، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز، لكنه سيكون فوزًا صعبًا وبمجهود كبير، موضحًا أن مثل هذه المباريات غالبًا ما تتسم بالتعقيد ولا تُحسم بسهولة.

وأضاف أن المواجهات أمام منتخبات تلعب بتحفظ دفاعي تكون في كثير من الأحيان أصعب من اللقاءات أمام الكبار، مشيرًا إلى أن مباراة بنين لن تكون مفتوحة، وستحتاج إلى صبر وتركيز عالٍ من لاعبي المنتخب المصري.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الفراعنة على تجاوز هذا الدور، رغم صعوبة المهمة، متوقعًا أن تحسم التفاصيل الصغيرة نتيجة اللقاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض المواجهة على ملعب أدرار، اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حالة من التفاؤل الجماهيري.

ويدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي في دور المجموعات، جمع خلاله المنتخب 7 نقاط من انتصارين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل سلبي أمام أنجولا، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة.

في المقابل، يسعى منتخب بنين لمخالفة التوقعات وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تأهل إلى هذا الدور باحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، واضعًا نصب عينيه إقصاء أحد أبرز المرشحين للبطولة.

وتشير الأرقام التاريخية إلى أفضلية واضحة لمنتخب مصر، الذي تفوق في 3 مباريات من أصل 4 مواجهات سابقة أمام بنين، مقابل تعادل وحيد، كان آخرها الفوز بثنائية نظيفة في نسخة 2010 من كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر الفائز من مواجهة مصر وبنين اختبارًا أكثر صعوبة في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي مع المتأهل من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، بينما تبقى توقعات القط نيمبوس محل اهتمام الجماهير، التي تأمل أن تتحول نبوءته إلى واقع على أرض الملعب.