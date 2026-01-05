قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه بنين اليوم على ملعب أدرار ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق مباراة مصر ضد بنين اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،  وتذاع عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3.
 

تنقل مباراة مصر وبنين بشكل مباشر عبر شبكة قنوات beIN Sports، وذلك من خلال:

beIN Sports Max 1
beIN Sports Max 2
 

ويتولى التعليق على أحداث اللقاء بين مصر وبنين المعلق الرياضي المعروف علي محمد علي.

تردد القنوات المجانية الناقلة

يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر:

القناة الجزائرية الأرضية
القناة المغربية الأرضية
تردد القناة الجزائرية الأرضية (نايل سات):

التردد: 11680 – الاستقطاب: أفقي (H) – معدل الترميز: 27500 – معامل التصحيح: 2/3

تردد القناة المغربية الأرضية (نايل سات):

التردد: 11157 – الاستقطاب: رأسي (V) – معدل الترميز: 27500 – معامل التصحيح:

منتخب مصر بنين منتخب بنين مصر ضد بنين أمم أفريقيا

