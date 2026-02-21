ضبط مخلفات محلات الجزارة والدواجن والأسماك.. وتوجيه إنذارات للمخالفين بمطروح

أعلن ناصر النجار، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن شن حملات مكبرة علي المحال التجارية التي تمارس أنشطة بيع “اللحوم - الدواجن - الأسماك - المجمدات”، طبقا للجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محاضر للبيئة والطب البيطري نتيجة تصريف مخالفات الدواجن والأسماك في شبكة الصرف الصحي.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة المكبرة قامت بالمرور على محلات الجزارة والدواجن والأسماك والمجمدات، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر عرض لحوم بدون غطاء، وعدم وجود شهادات صحية، وإلقاء مخلفات الدواجن والأسماك واللحوم في شبكة الصرف الصحي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحال المخالفة.

ووجه ناصر النجار الحملة المكبرة المشكلة بقرار محافظ مطروح بتحرير إنذارات للمحال التجارية ومحلات الجزارة والأسماك والدواجن والمجمدات المخالفة بتلافي الملاحظات وضرورة السير في إجراءات توفيق الأوضاع من إدارة تراخيص المحال العامة والتعاقد مع إدارة المخلفات الصلبة بمجلس المدينة، لسرعة توفيق أوضاعهم، تفادياً لتحرير المحاضر إن ثبت خلال المرور عليهم مرة أخرى عدم إنهاء التراخيص.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالتعليمات والملاحظات التي تم رصدها خلال مرور اللجنة بعدم إلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحي، ومنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين أمام المحال التجارية، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة.

شكلت اللجنة برئاسة أشرف عطية، نائب رئيس المدينة، وعضوية رامي رضا، مدير مركز تراخيص المحال، والمهندسة عزيزة الشافعي، مدير شئون البيئة بمجلس المدينة، والجهات المعنية وهي شركة مياة الشرب والصرف الصحى، ومباحث التموين، والمخلفات الصلبة، والطب البيطري، والتموين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بالدفع بالحملات المكبرة لفرض الانضباط ومتابعة جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة بالمحال التجارية ومنع إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.