طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
300 مليون مشاهدة و4.5 مليون تفاعل.. ڤودافون تتصدر المشهد الرقمي في أول يومين من رمضان

أحمد عبد القوى

في انطلاقة قوية لموسم رمضان 2026، تصدرت ڤودافون المشهد الرقمي محققة أرقامًا قياسية خلال أول يومين فقط من الشهر الكريم، حيث سجلت حملتها الرمضانية إجمالي مشاهدات بلغ نحو 300 مليون مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

ولم يقتصر التفوق على عدد المشاهدات فقط، بل امتد ليشمل معدلات التفاعل والمحادثات الرقمية، إذ تصدرت ڤودافون قائمة العلامات التجارية الأكثر تفاعلًا، بإجمالي 4.5 مليون تفاعل ومحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس حجم الانتشار والتأثير الذي حققته الحملة في وقت قياسي.

ويؤكد هذا الأداء القوي نجاح الاستراتيجية التسويقية التي اعتمدتها الشركة هذا العام، والتي ركزت على محتوى إنساني قريب من الجمهور، إلى جانب توظيف فعال للأدوات الرقمية والمنصات المختلفة لضمان الوصول إلى شرائح متنوعة من المستخدمين.

ويعكس تصدر ڤودافون المشهد في بداية الموسم الرمضاني قدرتها على صناعة محتوى قادر على جذب الانتباه وإثارة التفاعل، في سباق إعلاني يشهد منافسة قوية بين كبرى العلامات التجارية خلال الشهر الفضيل.

فودافون مصر اعلان

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو دياب رفقة اولاده

عمرو دياب يتصدر المشهد الرمضاني بـ”ناقصاك القعدة”.. أ400 مليون مشاهدة في يومين فقط

سارة يوسف

سارة يوسف تكشف هويتها الحقيقية لمنة شلبي في الحلقة الثالثة من «صحاب الأرض»

أحمد عبد الحميد

بين البراءة والاستغلال.. أحمد عبد الحميد يقع في فخ نهى عابدين بـ"سوا سوا"

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

