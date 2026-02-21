300 مليون مشاهدة و4.5 مليون تفاعل.. ڤودافون تتصدر المشهد الرقمي في أول يومين من رمضان

في انطلاقة قوية لموسم رمضان 2026، تصدرت ڤودافون المشهد الرقمي محققة أرقامًا قياسية خلال أول يومين فقط من الشهر الكريم، حيث سجلت حملتها الرمضانية إجمالي مشاهدات بلغ نحو 300 مليون مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

ولم يقتصر التفوق على عدد المشاهدات فقط، بل امتد ليشمل معدلات التفاعل والمحادثات الرقمية، إذ تصدرت ڤودافون قائمة العلامات التجارية الأكثر تفاعلًا، بإجمالي 4.5 مليون تفاعل ومحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس حجم الانتشار والتأثير الذي حققته الحملة في وقت قياسي.

ويؤكد هذا الأداء القوي نجاح الاستراتيجية التسويقية التي اعتمدتها الشركة هذا العام، والتي ركزت على محتوى إنساني قريب من الجمهور، إلى جانب توظيف فعال للأدوات الرقمية والمنصات المختلفة لضمان الوصول إلى شرائح متنوعة من المستخدمين.

ويعكس تصدر ڤودافون المشهد في بداية الموسم الرمضاني قدرتها على صناعة محتوى قادر على جذب الانتباه وإثارة التفاعل، في سباق إعلاني يشهد منافسة قوية بين كبرى العلامات التجارية خلال الشهر الفضيل.