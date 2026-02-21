تعيين الشيخ صالح المغامسي إماما وخطيبا في المسجد النبوي

صدر أمر ملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم، بتعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إماما وخطيبا في المسجد النبوي، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في بيان رسمي.

ويأتي القرار في إطار العناية المتواصلة بالحرمين الشريفين، وتعزيز الرسالة الدينية الوسطية التي تنطلق من المدينة المنورة إلى العالم الإسلامي.

مسيرة علمية بدأت من طيبة الطيبة

ولد الشيخ صالح المغامسي في المدينة المنورة عام 1963، ونشأ في بيئة علمية شجعته على طلب العلم الشرعي مبكرًا، قبل أن يتخصص في علوم التفسير والحديث.

وتدرج في العمل الدعوي حتى تولى إمامة وخطابة مسجد قباء لسنوات طويلة، حيث عرف بخطبه الجامعة وأسلوبه المؤثر.

كما عمل محاضرًا في المعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة، وتولى إدارة مركز البيان لتدبر معاني القرآن الكريم، إلى جانب مشاركاته العلمية والأكاديمية المتعددة.

حضور دعوي وإعلامي واسع

اشتهر المغامسي بأسلوبه الهادئ ولغته الرصينة في تفسير القرآن الكريم، وبقدرته على الربط بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر، ما أكسبه حضورًا واسعًا داخل المملكة وخارجها. وقدم عبر السنوات برامج ومحاضرات ركزت على تدبر القرآن والسيرة النبوية، وأسهمت في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

كما عرف بخطاب مبسط يجمع بين العمق العلمي وسهولة الطرح، ما جعله قريبًا من مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، الذين وجدوا في طرحه توازنًا بين الأصالة والمعاصرة.