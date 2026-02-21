انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ

أعلنت عمدة واشنطن موريل باوزر حالة طوارئ عامة في العاصمة إثر تسرب مياه الصرف الصحي من نهر بوتوماك وانهيار خط الصرف الصحي، وطالبت الإدارة الأمريكية بإصدار دعم فيدرالي لمدة 15 يومًا لتنسيق جهود الإغاثة.

وأوضحت أن الهدف من الإجراءات هو حماية الصحة العامة والسلامة العامة للسكان المتضررين، وضمان وصول المساعدة بسرعة وكفاءة، مع تقليل الأضرار على الممتلكات والمرافق الحيوية، كما أتاح إعلان الرئيس دونالد ترامب للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تنسيق جميع جهود الإغاثة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين والشركات المتأثرة.