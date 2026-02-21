قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

موقف أبكى الجميع في “بركة رمضان”.. سائق يرفض مكافأة لنفسه ويختار إسعاد أرملة يتيمة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
محمد البدوي

شهدت إحدى حلقات برنامج "بركة رمضان" المذاع عبر قناة dmc لحظات إنسانية مؤثرة، خلال لقاء جمع الفنان سامح حسين بالمواطن محمود، الذي يعمل سائقًا بإحدى شركات التوصيل، في مشهد جسّد أسمى معاني العطاء والإيثار خلال الشهر الكريم.

وخلال الحوار، تحدث محمود بفخر عن رحلته في تربية أبنائه، مؤكدًا أن أكبرهم يعمل معيدًا بإحدى الجامعات، بينما تخرجت ابنته الثانية في كلية الآداب قسم الآثار، فيما تواصل ابنته الصغرى دراستها بالمرحلة الابتدائية. 

 الرضا والسعي بالحلال

وأوضح أن سر سعادته يكمن في الرضا والسعي بالحلال، معتبرًا أن الستر وتوفيق الأبناء أعظم النعم.

إيثار نادر.. طلب لجارته بدلًا من نفسه

وعندما عرض عليه سامح حسين تحقيق أمنية خاصة به، فاجأ محمود الجميع برفضه طلب أي مكافأة شخصية، مطالبًا بدعم جارته الأرملة السيدة ناهد، التي تعاني من ظروف صعبة وتسعى لتجهيز ابنتها اليتيمة؛ مؤكدا أن إسعاد جارته أهم لديه من أي منفعة تعود عليه.

استجابة فورية ومفاجآت مؤثرة

استجاب البرنامج على الفور، وتم توفير جميع الأجهزة المنزلية اللازمة لإتمام تجهيز العروس، من ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وغيرها، وسط أجواء امتزجت فيها الدموع بالفرحة، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ قرر سامح حسين إهداء محمود رحلة عمرة له ولزوجته ووالدته، تقديرًا لموقفه الإنساني النبيل وكفاحه المشرف.

دعم الغارمات وتكريم العمل التطوعي

كما امتدت مبادرة البرنامج لتشمل سداد ديون عدد من الغارمات بالتعاون مع المحامية ابتسام، حيث تم تخصيص مبلغ مالي لفك كرب سيدات مديونات، دعمًا لعودتهن إلى حياتهن بشكل كريم؛ وحرص البرنامج كذلك على تكريم المحامية بإهدائها رحلة عمرة لها ولزوجها، تقديرًا لجهودها في العمل الخيري وخدمة الحالات الإنسانية.

الحالات الإنسانية دعم الغارمات العمل التطوعي سامح حسين بركة رمضان

