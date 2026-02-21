قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
14 مارس.. الحكم على الفنان محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
فن وثقافة

رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بعد مقلب رامز ليفل الوحش

محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

وقعت  الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة اليوم من برنامج  الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

ونشرت غادة عبد الرازق جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع انستجرام وكتبت: "جمهورى العزيز حبيت السنة دي علشان مفيش مسلسل رمضانى اعملكم مفاجأة و أكون ضيفة معاكم فى برنامجين مختلفين ومتميزين و حقيقي أنا استمتعت بيهم جدا فأتمنى إن أنتم كمان تكونوا استمتعتوا بمشاهدتهم و كل سنة و أنتم طيبين ورمضان كريم".

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة وتتعرض لمواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربها بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتها بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .

غادة عبد الرازق نجوم الفن رمضان

