رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بعد مقلب رامز ليفل الوحش

وقعت الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

غاده عبد الرازق

ونشرت غادة عبد الرازق جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع انستجرام وكتبت: "جمهورى العزيز حبيت السنة دي علشان مفيش مسلسل رمضانى اعملكم مفاجأة و أكون ضيفة معاكم فى برنامجين مختلفين ومتميزين و حقيقي أنا استمتعت بيهم جدا فأتمنى إن أنتم كمان تكونوا استمتعتوا بمشاهدتهم و كل سنة و أنتم طيبين ورمضان كريم".

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة وتتعرض لمواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربها بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتها بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .