رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد الأمن الإداري بالتجمع يعترف بارتكاب الواقعة.. تفاصيل

حادثة أثارت غضب المواطنين، تعرض خلال فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية للسَّب والضرب في أثناء تأديته لواجبه، على يد مالك إحدى الوحدات السكنية؛ لتتحول مهمة الحفاظ على النظام والأمان إلى مواجهة مباشرة مع الغضب الشخصي، مع تدمير جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به، وإصابته بسحجات وكدمات متعددة؛ ما دفع النيابة للتدخل- بعد ورود بلاغ بالواقعة-، وإصدار قرار بحبس المتهم احتياطيًا، لحين استكمال التحقيقات، وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة للواقعة.

تلقت النيابة العامة بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي.

كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

وباستجواب المتهم؛ أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات “استعراض القوة - التلويح بالعنف - الضرب - الإتلاف - إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص به والمملوك لشركة الأمن، والذي يُستخدم في التواصل أثناء تأدية مهام العمل”.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة؛ لإجراء المعاينة اللازمة، وحصر التلفيات، واستكمال التحقيقات.

وتباشر جهات التحقيق سماع أقوال الطرفين، إضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة داخل الكمبوند؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.