تفاصيل احتفالية قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها وتكريم أبرز قياداتها السابقة والحالية

تقام مساء اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 احتفالية كبرى لهيئة قضايا الدولة، بعيدها القرمزي، ومرور 150 عامًا على إنشائها، كونها أقدم الهيئات القضائية في مصر والشرق الأوسط.



تأتي الاحتفالية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء يتقدمهم وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بالإضافة إلى رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعدد من مساعدي وزير العدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية، وعدد من رؤساء وممثلي هيئات وإدارات قضايا الدولة بالوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، والسفراء، وأعضاء البرلمان، وأساتذة القانون.

وسيتم الإعلان الرسمي لحصول هيئة قضايا الدولة، على 4 شهادات أيزو في مجالات «الحوكمة، والتدريب، والجودة، والانبعاثات الكربونية»، بالإضافة إلى أنه سيتم تكريم 31 شخصية قضائية سابقة وحالية لها إنجازات داخل قضايا الدولة، منهم 5 رؤساء سابقين للهيئة، و8 نواب سابقين لرئيس الهيئة، و15 عضوًا حاليا من ممثلي الأمانة العامة للهيئة، بالإضافة إلى 3 مستشارين ممن انتقلوا للعمل في المحكمة الدستورية العليا.

وننشر أسماء المكرمين وهم كالآتي :

أولا: 5 رؤساء سابقين للهيئة، وهم :



- المستشار محمد محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.





- المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.





- المستشار صدقي عبدالرحمن خلوصي، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.





- المستشار إبراهيم محمد رفعت إبراهيم، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.





- المستشار ميلاد سيدهم بطرس، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.

ثانيا : 8 من نواب رئيس الهيئة السابقين، وهم :



- المستشارة شادية فخرى حسن إسماعيل مفتاح، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا.





- المستشار محمد رضا عبد المعطى موسى بدير، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا.





- المستشار سيد سليمان سليمان عشري، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا.





- المستشار رفيق عمر حافظ شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا.





- المستشار رفعت محمد إبراهيم المحلاوي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا.





- المستشار السيد نصر محمد علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا.





- المستشار خالد محمود عوض زين الدين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا.





- المستشار طارق فتحى السيد حسين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا.

ثالثا: 15 مستشارًا بالأمانة العامة للهيئة، وهم :



- المستشار أحمد محمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.





- المستشار أحمد فكرى صالح بسيوني، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.





- المستشار أحمد محمد خليل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.





- المستشار أيمن هلال أحمد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.





- المستشار شريف صلاح الدين محمد زوين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.





- المستشار أحمد سعد محمود عبدالعاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.





- المستشار أحمد حسن عبدالله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.





- المستشار محمد عامر أحمد عمر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.





- المستشار عفيفي محمود عفيفي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.





- المستشار الدكتور أحمد محمد عبدالغنى عبدالمجيد الغنام، وكيل هيئة قضايا الدولة.





- المستشارة يمنى محمد رضا عبدالمنعم بدير، وكيل هيئة قضايا الدولة.





- المستشار وليد السيد عبدالمنعم عناني، وكيل هيئة قضايا الدولة.





- المستشار مى مراون عبدالله عرفه، وكيل هيئة قضايا الدولة.





- المستشار الدكتور محمد عبدالعال الخطيب.





- المستشار الدكتور عبدالرسول عبدالرضا البهباني.



رابعًا : نواب رئيس الهيئة الذين انتقلوا إلى المحكمة الدستورية، وهم:



- المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي.





- المستشار طارق عبد العليم السيد أبوالعطا.





- المستشار الدكتور يوسف خليل إبراهيم السبعاوي، المدير التنفيذي لأكاديمية التدريب العدلي بالمركز العربي الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب.





- السفير عبدالرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

من المقرر أن يتخلل الاحتفالية عرض فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ هيئة قضايا الدولة، لاستعراض الدور الوطني والتاريخي لهيئة قضايا الدولة، في الدفاع عن المال العام ومقدرات الوطني.